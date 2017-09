Dono de três medalhas em mundiais – uma de ouro (2013) e duas de pratas (2011 e 2014), o ginasta Arthur Zanetti entrou na fase final de preparação para o Mundial de Ginástica Artística que será disputado entre 2 e 8 de outubro, em Montreal, no Canadá. Em entrevista concedida nesta quarta-feira (6), em São Caetano, o campeão olímpico em Londres-2012, afirmou que a competição será diferente e mais “tranquila” por ser a primeira após a disputa da Olimpíada no Rio de Janeiro, no ano passado.

“É um mundial um pouco diferente por ter equipes, ser uma competição um pouco mais individual e também todo o pós-olímpico é um pouco mais tranquilo. Basta ver no Campeonato Europeu, o que aconteceu. Nos (campeonatos) nacionais de outros países. Todo mundo está se adaptando ainda. Tem um monte de gente que está voltando de cirurgia agora e já está indo competir. Então eu posso dizer que nem todo mundo vai está 100% (sic)”, explicou.

Voltando de uma lesão no antebraço esquerdo, o ginasta voltou a treinar sua série para a competição há duas semanas. A preparação para o Mundial ganha novos ares, pois diferente de outros torneios, os resultados individuais serão mais importantes que os coletivos. “A gente busca o melhor resultado, tenta fazer a série que estamos fazendo nos treinos e que fez nas competições. Tenta pegar uma final está lá para competir. Fazer o melhor e sempre buscar o melhor resultado, que é o pódio”.

Outra mudança será a exigência dos juízes, segundo Arthur Zanetti, as notas de partida dos atletas serão mais baixas do que o comum, assim não dando tantas chances para notas altas como a do grego Eleftherios Petrounias que no Rio-2016 conquistou 16,000, assim ficando com o ouro. “Antes, se existia alguma dúvida, os juízes não davam desconto nas notas, mas agora nada vai passar por eles”, afirmou.

Apesar de evitar pensar prontamente nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, o ginasta brasileiro revelou o seu desejo de fazer a preparação final para a Olimpíada em sua terra natal, São Caetano do Sul. Porém, espera a finalização das obras do novo centro de ginástica, algo que deveria ter ficado pronto em 2016. “Pretendo fazer a preparação, pelo menos fazer a parte final visando Tóquio, mas agora não depende de mim. O que tinha que fazer foi feito, que era trazer a medalha (olímpica) para o Brasil, agora eles têm que cumprir com a parte deles”, concluiu.

A apresentação da seleção brasileira acontecerá no próximo dia 10, no Rio de Janeiro. Zanetti será o único representante da região na competição. Se recuperando de lesão na coluna, Diego Hypolito ficará de fora do Mundial.