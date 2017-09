Após seis meses de trabalho, a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Eletropaulo, na Câmara de São Bernardo, chegou a sua fase final com a entrega do relatório escrito pelo vereador Zezinho Soares (PSDB), nesta quarta-feira (6). O texto será apreciado pelos membros da Comissão na próxima semana, e em caso de aprovação, chegará para o crivo do Parlamento, no dia 20 de setembro. O principal foco da investigação é o atendimento da empresa no município.

Entre os pontos colocados em destaque por Soares está “a omissão” em relação a troca de postes no município, sem mesmo levar em conta o fato de outras empresas utilizarem do mesmo equipamento, como empresas de internet e tv fechada. Também foi destacada as críticas em relação ao serviço de atendimento aos clientes quando acontecem problemas. Por fim, a sequência de queda de energia elétrica nos bairros. “Isso está evidente quando se leva em conta que a AES Eletropaulo tomou multas no valor de R$ 200 milhões entre 2015 e 2016 por causa deste serviço que não é prestado devidamente”, disse o relator.

O presidente da Comissão, Samuel Alves (PSDB), relatou que a empresa apenas deu respostas sobre as reclamações de péssimo atendimento na central localizada na rua Santa Filomena, 335, no Centro. “A direção da Eletropaulo disse que vai procurar um local maior para atender as pessoas, algo que cobramos nas oitivas”, afirmou. A AES Eletropaulo também relatou que pretende fazer um atendimento bairro a bairro, porém espera que a Prefeitura de São Bernardo destaque os locais para atendimento e que disponibilize a Guarda Civil Municipal (GCM) para realizar a segurança dos funcionários.

Apesar da resposta a uma das reclamações, Zezinho Soares defende uma investigação maior do Ministério Público. “Considero que o Ministério Público possa fazer um grande trabalho na cobrança dessas questões e nas punições que podem ser realizadas daqui para frente. Resta a Câmara cobrar ainda mais para que o serviço melhore e que tudo possa sair do papel”, concluiu o tucano.