Bradesco e Itaú vão repassar redução da Selic para o crédito

O Bradesco vai repassar o corte de 1 ponto porcentual da taxa Selic para as suas principais linhas de crédito de pessoa física e pessoa jurídica. A taxa básica de juros foi cortada de 9,25$% ao ano para 8,25% pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) nesta noite de quarta-feira, 6.

O Itaú Unibanco também anunciou nova redução nas taxas de juros de suas linhas de crédito para cliente pessoa física e jurídica, repassando integralmente o corte de 1 ponto porcentual na taxa básica (Selic) anunciado pelo Copom. Trata-se da sexta vez no ano que o banco reduz as suas taxas.

Os novos juros, conforme o Itaú, começam a valer a partir do dia 13 de setembro. Para pessoa física haverá redução nas taxas do empréstimo pessoal e cheque especial. Já no caso das micro e pequenas empresas, serão alteradas as taxas de capital de giro e cheque especial. O Itaú informa ainda que no crédito a veículos já vem reduzindo ao longo do ano a taxa de financiamento.

Recentemente, o Itaú anunciou redução de juros no crédito imobiliário. Para imóveis enquadrados no Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), a nova taxa padrão é a partir de 10,7% a.a.+ TR, uma redução de 0,5 ponto porcentual em relação à taxa anterior. Já para o Sistema Financeiro da Habitação (SFH), a taxa padrão em vigor é a partir de 10,1% a.a.+ TR, uma queda de 0,4 ponto porcentual.