Vidal anuncia que vai se aposentar da seleção chilena após a Copa da Rússia

O meia Arturo Vidal surpreendeu nesta quarta-feira e anunciou que não vestirá mais as cores do Chile depois da Copa do Mundo do ano que vem, na Rússia. Alegando cansaço e necessidade de mais tempo com sua família, o jogador do Bayern de Munique informou que está fazendo suas últimas partidas pela seleção do país.

“Tratarei de me preparar ao máximo para estar 100% nestas próximas duas partidas das Eliminatórias, depois vou tratar de ir ao Mundial e deixarei a seleção”, disse o jogador. “Falta pouco, vou me aposentar. Faz tempo que penso nisso. Preciso estar com a minha família, descansar. Estes últimos 10 anos foram duros. Por isso, acho que é hora de descansar.”

Por mais que aponte estes motivos como chave para sua decisão, Vidal também vive relação conturbada com a imprensa e a torcida do Chile. O jogador foi alvo de duas polêmicas recentes por seu comportamento extracampo, que repercutiram muito mal no país e desgastaram a idolatria da torcida pelo meia.

Durante a Copa América de 2015, Vidal sofreu um acidente automobilístico quando dirigia embriagado após uma noite de festa em um cassino. Na semana passada, ele teria repetido esta noitada no mesmo cassino durante a concentração do Chile para duelos das Eliminatórias, apesar de negar qualquer contravenção nesta oportunidade.

O fato é que o episódio recente aliado às péssimas atuações nas derrotas por 3 a 0 para o Paraguai em casa, quando chegou a marcar um gol contra, e por 1 a 0 diante da Bolívia, em La Paz, aumentaram a pressão sobre o jogador, que chegou a desabafar nas redes sociais após a queda contra os paraguaios.

“Agora, os mal-intencionados que existem neste país devem estar felizes!”, escreveu o meia em sua página no Twitter. “Mas não se preocupem, falta cada vez menos tempo para eu ir embora.”

Apesar de anunciada para o ano que vem, a aposentadoria de Vidal da seleção pode acontecer antes. Isso porque o Chile não está classificado para a Copa do Mundo da Rússia e depende dos resultados nas últimas duas partidas para evitar o vexame de ficar de fora do torneio.

Desta forma, dependendo dos resultados, a última partida de Vidal vestindo as cores do país pode acontecer diante do Brasil. Afinal, chilenos e brasileiros duelam na última rodada das Eliminatórias no dia 10 de outubro, no Allianz Parque. Antes, o Chile encara o Equador no dia 5, em Santiago.