As 18 vigas pré-moldadas que servirão de base para a nova ponte da avenida dos Estados, no Centro de Santo André, serão transportadas no próximo final de semana (9 e 10/09). A avenida será bloqueada na altura da rua Augusto Ruschi, na pista sentido Mauá, ao longo de todo sábado e domingo

Para a realização do trabalho, o trecho será interditado de 1h de sábado (09/09) até 22h de domingo (10/09). Para a realização do bloqueio, agentes do DET (Departamento de Engenharia de Tráfego) e da Prefeitura de Santo André, estarão no local para orientar os motoristas.

Como rota alternativa para Mauá, os veículos poderão acessar a rotatória da avenida Antônio Cardoso, sentido Terminal Metropolitano Santo André Leste, entrar à direita na Visconde de Taunay e entrar na avenida Henri Sanejouand, retornando para a avenida dos Estados.

A ponte dos Estados está em construção desde abril, logo após a antiga estrutura entrar em colapso por causa de forte chuva que atingiu Santo André. Para minimizar o risco de enchentes no local e evitar a erosão nas margens do rio, a nova passagem foi projetada com um vão de 22m, 9 a mais do que a passagem antiga, que já não era compatível com a atual vazão do Tamanduateí. Ela também será 1,2m mais alta que a antiga ponte. A obra vai custar R$ 3,9 milhões e tem previsão para ser finalizada em outubro.

Números da nova ponte

18 vigas pré-moldadas, com 30 metros de comprimento e 40 toneladas cada

Aço usado em toda obra: 90 toneladas

Concreto usado em toda obra: 630 toneladas

Estacas: 44 unidades do tipo raiz (22 em cada margem), com 41 cm de diâmetro cada

Vão do rio: 22 metros

Altura da ponte: 1,35 metro

Custo total: R$ 3,9 milhões