Integrantes do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) se reuniram na terça-feira (06/07) com o secretário Habitação de São Bernardo, João Abukater, na Subprefeitura do Rudge Ramos, a respeito da determinação judicial de desocupação do terreno pertencente à MZM Incorporação, no bairro Assunção. Segundo a liderança do grupo, a ação da GCM (Guarda Civil Municipal) no local também foi pauta do encontro.

Inicialmente, o MTST realizou uma manifestação em frente à Subprefeitura do Rudge Ramos, com intuito do governo do prefeito Orlando Morando (PSDB) contatar e intermediar uma negociação com os proprietários da MZM Incorporação, a fim de reverter a decisão da Justiça. Sob alegação de que a área é ociosa há décadas, o movimento de moradia ocupa o espaço desde sábado (02/07).

Além do secretário de Habitação, participou da reunião o subcomandante da GCM, Everton Campos, visto que o grupo também reclama do que classifica como “truculenta” a ação dos guardas municipais, embora não haja denúncia de violência física aos ocupantes do terreno. “Eles (guardas) intimidam barrando e revistando as pessoas. Não sabia que a Prefeitura tinha esse poder de fechar o patrimônio particular”, disse uma das coordenadoras do movimento, Lisandra Pinheiro.

Em nota, o governo se pronunciou, e afirma que a área citada é particular e que a ocupação está sob processo judicial e, por essa razão, cabe ao Paço monitorar para que “nenhuma família seja desrespeitada, enquanto outros deturpem a ordem”. A Prefeitura de São Bernardo ainda completou que a Secretaria de Habitação se comprometeu a analisar a possibilidade de auxiliar no processo.

Em contato com a MZM Incorporação, a telefonista afirmou que os proprietários do terreno já tomam “medidas cabíveis” sobre a ocupação, mas informou que integrantes da direção estavam em reunião externa e não poderiam atender à reportagem.

Pelo site, a empresa, constituída em 1996, coloca-se como desenvolvedora de negócios imobiliários, atuando na incorporação e construção de empreendimentos como condomínios residenciais, corporativos, galpões de logística e complexos multiuso.