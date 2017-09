A Yoki acaba de lançar no mercado a pioneira linha de pipocas para micro-ondas no tamanho de 50g. Disponível nos sabores manteiga, natural e natural com sal, o produto foi idealizado sob o conceito “Na Medida”, no qual a Yoki valoriza a demanda do consumidor single, que mora sozinho, além de famílias pequenas, que dão preferência a porções menores da pipoca de micro-ondas, que normalmente é encontrada em embalagens de 100g.

As novas pipocas apresentam formato vertical e novo design com cores vivas e intensas, e já estão disponíveis nos pontos de venda em todo o Brasil.