As escolas de Diadema conseguiram reduzir entre 5 e 23% nas despesas de telefonia, de 3 a 18% em energia elétrica e 2,5 e 15% nas contas de água no primeiro semestre de 2017. A redução foi incentivada pela Campanha Consumo Consciente, que aconteceu em 31 escolas municipais.

Ao todo, foi possível economizar cerca de R$ 450 mil reais previstos para gastos com utilidade pública na Secretaria de Educação, cujo empenho previsto (garantia do valor para pagamento da despesa) já foi anulado. “A campanha, por meio das produções das escolas, demonstra o amplo compromisso de cada unidade, no sentido de combater desperdícios e incentivar a sustentabilidade, com responsabilidade social e ampla consciência ecológica”, afirmou a secretária municipal de Educação, Tatiane Ramos.

A EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) Chico Mendes, ganhadora da campanha, conseguiu atingir os níveis máximos de economia. Ao lado da EMEB Inspetor Reinaldo José Santana (Piró), ambas se destacaram por trabalhar também o tema de combate ao vandalismo, com realização de passeatas no entorno das escolas.

Escolha

A escolha dos jurados levou em conta a realização das atividades e da mobilização com a comunidade escolar dentro da temática. Entre os critérios de avaliação para o prêmio também estavam economia/redução, cronograma de atividades, portfólio, hino e mascote.