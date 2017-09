Exposição Black Queens recebe shows no Shopping Praça da Moça

A mostra de arte cultura Black Queens das artistas e irmãs Marisa e Elvira Brito, do Ateliê Las Hermanas, fica em cartaz no Shopping Praça da Moça, em Diadema, até 24 de setembro.

A exposição, que reúne uma grande variedade de peças inéditas inspiradas em tradições da cultura africana, como as bonecas Abayomi e uma coleção inédita intitulada “Espelhos”, promete ficar ainda mais movimentada com a programação cultural que começa neste final de semana.

As atrações são gratuitas e acontecem no espaço expositivo, no Piso Araucária. Confira programação:

Sábado (09/09), às 17h: Show Ana na Cacimba

A cantora e compositora Aninha Assis, com o seu projeto “Ana na Cacimba”, celebra a ancestralidade afro-indígena brasileira. Segundo a artista, trata-se de um projeto para mostrar a cultura popular com apenas voz e percussão, por meio de releituras de músicos conhecidos, canções de domínio público e composições próprias, que reúnem a linguagem poética das cirandas, coco, ijexás e cantos de lavadeiras.

Domingo (10/09), às 17h: Banda “Um Nome Pra Nós”

Formada por jovens do ensino médio, de Diadema, a banda interpreta uma seleção de MPB e músicas autorais, acompanhada por violão e percussão.