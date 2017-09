Tanto individualmente quanto a partir do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, as sete cidades da região estão intensificando a “caçada” os recursos dos governos Estadual e Federal para as necessárias obras e reformas na região. Apesar da semana curta devido ao feriado de 7 de setembro, a política do ABC acabou em tensão com manifestação e troca de farpas em São Bernardo, e suspeita de irregularidades envolvendo funcionários da Fundação do ABC (FUABC), em Mauá. Esses e outros destaques estão na pauta do Rastilho, no RDtv. Apresentação de Carlos Carvalho, Gustavo Baena e Samuel Boss. Confira os principais assuntos desta edição.

Santo André busca verba para obras na Av. dos Estados

O prefeito andreense, Paulo Serra (PSDB), intensificou a busca de recursos para conseguir reformar a parte da avenida dos Estados localizada no município. São necessários quase R$ 70 milhões para realizar as obras no local que já sofreu com a queda de duas pontes, no primeiro semestre. O novo caminho tentado pelo tucano é conseguir a verba necessária pelo Ministério das Cidades, entrando no programa Avançar Cidades – Saneamento.

Prefeitos se reúnem com Kassab para conseguir dinheiro para digitalizar comunicação

Diferente do que tradicionalmente ocorre, a reunião do Consórcio Intermunicipal Grande ABC não ocorreu em sua sede, na região central de Santo André, e sim no escritório inaugurado em Brasília há três meses. O encontro dos prefeitos com o Ministro das Comunicações, Gilberto Kassab (PSD), ocorreu na última terça-feira (5). No encontro, a entidade regional conseguiu o aval do chefe da pasta Federal para tentar angariar R$ 20 milhões para trocar todos os equipamentos de rádio comunicação das Guardas Civis Municipais (GCMs) e do Samu, que atualmente são analógicos, mas que a partir do próximo ano devem ser digitais, com o final do sinal analógico em São Paulo.

Precatórios inibem acordo de Santo André com a Sabesp

Ao RD, Paulo Serra admitiu que o montante de precatórios de Santo André impede que o município tente um acordo com a Sabesp parecido com o acertado em Guarulhos. Atualmente o município tem R$ 1,7 bilhão em precatórios, sendo que R$ 529, 5 milhões apenas do Semasa. O Paço andreense paga mensalmente entre R$ 8 milhões e R$ 10 milhões para bancar esse dividendo, assim não conseguindo fazer um outro parcelamento para pagar a dívida de R$ 3,7 bilhões da autarquia andreense com a companhia do Estado.

Moradores do pós-balsa realizam protesto na Câmara de São Bernardo

Um grupo de cerca de 400 pessoas participaram de uma manifestação na Câmara de São Bernardo, durante a sessão desta quarta-feira (6). Os manifestantes exigiam a volta da permissão do acesso de caminhões a região do pós-balsa, algo que foi “proibido” nos últimos dias. O líder de governo, Ramon Ramos (PDT), recebeu uma comissão de moradores para tratar do assunto. Ficou acertado que as reivindicações serão levadas ao Poder Executivo na próxima semana.

Alex Manente nega incentivo a ocupações em São Bernardo

O deputado federal Alex Manente (PPS/SP) ficou irritado com informações de que teria incentivado ocupações irregulares na região do pós-balsa. O popular-socialista deixou claro, em vídeo, que pretende processar aqueles que o acusaram de tal ato. Manente também afirmou que oficiou a Prefeitura para saber quanto foi gasto com publicidade nos primeiros oito meses de 2017.

Marinho acusa Morando de mentir sobre novo financiamento

O ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho (PT), em discurso realizado no último domingo (3), afirmou que o prefeito Orlando Morando (PSDB) “mentiu” ao dizer que o novo financiamento para a conclusão de obras de mobilidade urbana e drenagem aconteceu devido ao programa de austeridade implantado no Paço. Segundo o petista, toda as contas do Executivo estavam bem encaminhadas e que por isso foi obtido o valor de US$ 125 milhões, que só devem chegar aos cofres públicos no próximo ano.

PSDB são-bernardense distribuí material “em resposta” ao PT

A “guerra” entre tucanos e petistas, em São Bernardo, continua. Meses após um material do PT circular no município com críticas ao prefeito Orlando Morando, o PSDB resolveu fazer o mesmo, distribuindo um material com acusações diretas ao ex-prefeitos Luiz Marinho. As condições financeiras da Prefeitura e os problemas referentes ao Museu do Trabalho e do Trabalhador foram o principal alvo de críticas.

Relatório final da CPI da Eletropaulo é entregue em São Bernardo

Também nesta quarta-feira (6), na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Eletropaulo, na Câmara de São Bernardo, foi entregue o relatório final por parte do vereador Zezinho Soares (PSDB). Entre os principais pontos apontados pelo texto estão a falta de zelo em relação aos postes públicos e a troca de fiação, as inúmeras quedas de energia elétrica e o atendimento ao consumidor. Neste caso, a AES Eletropaulo afirmou que pretende ampliar o atendimento no município com uma nova central e o atendimento móvel.

Lista de funcionários da FUABC causa tensão na Câmara de Mauá

A suspeita de irregularidades em relação aos funcionários da Fundação do ABC (FUABC), em Mauá, causou tensão entre os vereadores durante a sessão da última terça-feira (5). Existe a suspeita de que alguns destes colaboradores não prestam serviços na área de Saúde, e sim em outras secretarias do município. Nenhum nome suspeito foi revelado, porém a lista de funcionários está disponível no site da Câmara, pois foi um pedido do vereador Irmão Ozelito (SD), ao Executivo. O presidente da Casa, Admir Jacomussi (PRP), afirmou que investigará o caso e se necessário, vai enviar as suspeitas ao Ministério Público.