Os serviços das prefeituras da região terão horários diferenciados durante o feriado de Independência do Brasil, celebrado nesta quinta-feira (7 de setembro).

SANTO ANDRÉ



Prefeitura, Praça de Atendimento, Postos SIM e Procon: Não haverá atendimento ao público nesta quinta e sexta-feira (dias 7 e 8/9).

Parques Municipais: funcionamento normal.

As UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), PAs (Prontos Atendimentos) e hospitais funcionarão normalmente, em plantão 24 horas:

Trânsito: O Departamento de Trânsito manterá agentes de plantão com atendimento pelo número 0800-7703194.

Segurança: A Guarda Civil Municipal atenderá normalmente pelo tel.: 153.

Serviço Funerário: Funcionará normalmente pelo tel.: 4433-3544.

Sabina: Funcionará normalmente das 9h30 às 17h30, na quinta-feira (7), no sábado (9) e domingo (10). Na sexta-feira (8) permanecerá fechado.

Resíduos Sólidos:

Coleta porta a porta: normal

Coleta de resíduos de saúde: Dias 7 e 9/9 (quinta e sábado), das 7h às 10h; Dia 8 (sexta), das 7h às 15h.

Remoção de animais mortos: Dias 7 e 9/9 (quinta e sábado), das 11h às 15h; Dia 8 (sexta), das 9h às 17h.

Estações de Coleta: Na quinta-feira funcionam somente os ecopontos que abrem aos feriados. Sexta, sábado e domingo o expediente é normal de acordo com o horário de funcionamento de cada estação. Os endereços e horários de funcionamento podem ser consultados no site da autarquia (www.semasa.sp.gov.br).

Postos de Atendimento do Semasa: Os Postos de Atendimento não funcionam quinta-feira (7), sexta-feira (8) nem no sábado (9). O atendimento ao usuário retorna segunda-feira, dia 11/9.

Central de Atendimento 115 e 199 (Defesa Civil): Funciona normalmente durante todo o feriado, 24 horas por dia.

Não há expediente no Semasa, conforme portaria municipal. Os serviços essenciais são mantidos em escala de plantão.

SÃO BERNARDO

Não haverá expediente na Prefeitura nesta quinta-feira. O atendimento será retomado na segunda-feira (11/9), a partir das 8h.

Rede Fácil e Atende Bem – Retoma as atividades na sexta-feira (08/09), a partir das 7h. Nas demais unidades (Assunção, Alvarenga e Riacho Grande e Atende Bem do Rudge Ramos), o serviço também ficará fechado nos dias 07 e 09/09. Os atendimentos funcionarão normalmente na sexta-feira (08/09), das 8h às 17h.

Saúde – O atendimento ao público será realizado normalmente na quinta-feira (07/09) tanto nas Unidades de Pronto-Atendimento (UPA) como no Hospital e Pronto-Socorro Central (HPSC), Hospital Municipal Universitário (HMU), Hospital de Clinicas Municipal (HC).

As Unidades Básicas de Saúde (UBS), Policlínicas, Centro Especializado de Reabilitação (CER), Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e demais departamentos administrativos da Secretaria de Saúde fecharão na data e retornarão às atividades normais, a partir das 7h, da segunda-feira (11/09).

Poupatempo – Fechado na quinta-feira e reabre na sexta e sábado (08 e 09/09), para expediente normal.

Defesa Civil – Não haverá alterações nos serviços. O atendimento será 24h por dia através do telefone de emergências “199”.

Serviço Funerário – Funcionamento normal, com plantão 24h.

GCM – Funcionamento normal, com plantão 24h.

Sistema de Vídeomonitoramento – Funcionamento normal, com plantão 24h.

Coleta de lixo – Funcionamento normal.

DIADEMA

Não haverá expediente na Prefeitura nos dias 7 e 8 de setembro.

Saúde: 24h – Hospital Municipal de Diadema: av. Piraporinha, 1808. Tel: 4061-7000.

Pronto Socorro Central: rua Tiradentes, 100. Tel: 4043-8000.

SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência): Urgência ligue 192.

Pronto Atendimento – Eldorado: av. Nossa Senhora dos Navegantes, 288. Tel: 4043-6701.

Pronto Atendimento – Paineiras: rua Javari, 635. Tel: 4091-8899.

Defesa Social: 24 horas

GCM – Guarda Civil Municipal – 153

Defesa Civil: 199

Serviço Funerário Municipal: Alameda da Saudade, 427. Tel: 4056-1045.

IML- Instituto Médico Legal: Alameda da Saudade, 103. Tel: 4057-1570.

Cemitério Municipal: Alameda da Saudade, 427. Tel: 4048-1826. Sepultamentos e informações: 8h às 17h.

Disque-Fecha Bar/ Diadema Legal/ Operação Integrada de Fiscalização: Ligue para GCM 0800 770 5559.

Poupatempo Diadema: rua Amélia Eugênia, 397 – Centro (2ª a 6ª feira, das 8h às 18h, aos sábados, das 8h às 13h – exceto feriados). Informações: www.poupatempo.sp.gov.br ou Disque Poupatempo (segunda a sexta, das 7h às 20h, das 6h30 às 15h): 0800 772 36 33.

Parque do Paço: Aberto das 6h às 21h.

Parque Vereador Antonio de Lucca Filho: Aberto das 5h às 21h.

Parque Pousada dos Jesuítas: Aberto das 5h às 18h.

Parque Ecológico Fernando Vítor de Araújo Alves: Aberto das 5h às 21h.

Parque Saned: Aberto das 5h às 21h.

RIBEIRÃO PIRES

Não haverá expediente nas repartições públicas municipais (Paço e demais secretarias) nos dias 7 e 8 de setembro.

Feiras livres: Funcionarão normalmente.

Coleta de lixo: Funcionará normalmente.

Cemitério Municipal: Funcionará normalmente todos os dias – aberto 24h.

Hospital e Maternidade São Lucas: Funcionará normalmente todos os dias – aberto 24h.

Unidades Básicas de Saúde: Não haverá atendimento.

MAUÁ

Prefeitura – Não haverá expediente quinta e sexta-feira (7 e 8 de setembro).

Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini – o ambulatório e o setor administrativo não terão expediente na quinta e sexta-feira (7 e 8 de setembro) e retornarão às atividades na segunda-feira (11/9). Pronto-Socorro, Emergência e demais áreas assistenciais funcionarão normalmente em regime de plantão.

Unidades Básicas de Saúde (UBSs) – Não haverá expediente quinta e sexta-feira (7 e 8 de setembro).

UPAs – as quatro UPAs (Magini, Vila Assis, Zaíra e Barão de Mauá) funcionam 24h por dia, inclusive durante o feriado.

SAMU – funcionamento normal.

Serviço funerário – o serviço funcionará normalmente.

Guarda Civil Municipal – Plantão 24 horas.

Feiras Livres – funcionam normalmente.

Coleta de lixo – funciona normalmente.

RIO GRANDE DA SERRA



Serviços Funerários: Sistema de plantão

Supermercados: Das 8h às 17h

Farmácias: Sistema de plantão

Pronto Atendimento: 24h – av. dos Autonomistas nº564/ Fone: 4826-8329.

Coleta de lixo: Normal.