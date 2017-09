Trump anuncia acordo com oposição para estender teto da dívida por três meses

São Paulo, 06/09/2017 – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que houve um acordo com a oposição democrata para financiar o governo e elevar o teto da dívida durante três meses, como parte de um acordo para também garantir ajuda às vítimas do furacão Harvey. Membros do Partido Democrata já haviam anunciado a iniciativa, confirmada depois pelo presidente, que qualificou o acordo como “muito bom”.

Falando a repórteres a bordo do Air Force One, Trump disse que “nós essencialmente chegamos a um acordo e acho que ele será muito bom”. Mais cedo, o presidente se reuniu com lideranças da Câmara dos Representantes e do Senado dos dois partidos.

O acordo prevê o financiamento do governo e a elevação do teto da dívida até 15 de dezembro. Trump disse que o dinheiro liberado para ajuda ao Harvey incluirá gastos com os prováveis estragos causados pela passagem do furacão Irma na Flórida. Irma está no Caribe e meteorologistas dizem que ele pode chegar ao sul do Estado americano.