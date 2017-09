Meirelles: dados favoráveis dão condição para índices financeiros melhorarem

Os dados que apontam para a recuperação da economia sustentam a valorização dos indicadores do mercado financeiro, afirmou neta quarta-feira, 6, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Pouco depois de 13 horas, o Ibovespa subia 1,30%, enquanto o dólar recuava 0,22%, a R$ 3,109.

“Tem uma série de dados econômicos favoráveis criando as condições para que os índices de mercado financeiro também comecem a se valorizar”, disse Meirelles, após participar de apresentação sobre o plano de recuperação fiscal do Rio, ao lado do governador Luiz Fernando Pezão (PMDB).

“Os mercados estão apostando que a situação vai continuar a melhorar e que, muito importante, as reformas fundamentais estão sendo e serão aprovadas pelo Congresso Nacional”, afirmou o ministro.

Meirelles disse ainda que a economia real “começa a mostrar dados de crescimento concreto. “Crescimento de emprego, diminuição da taxa de desemprego. O número de desempregados caiu em quase 500 mil e isso é apenas o início do processo. Na produção de automóveis, foi divulgado hoje (quarta) um aumento de 45% em relação ao ano passado”, afirmou o ministro.

Meirelles citou a bolsa, o câmbio, os juros longos e o risco País como indicadores que estão com movimento favorável. “Se fizermos uma ponderação de todos esses itens, vamos ver que o País está indo para uma situação ainda mais favorável”, afirmou o ministro.