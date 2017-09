O vencedor da etapa estadual do Enchefs-SP (Encontro de Chefs de São Paulo) foi revelado nesta terça-feira (5/09) por um corpo de quatro jurados. Alan Datorre, de São Paulo, é o Chef Profissional indicado para concorrer ao prêmio anual Dólmã, que acontece em novembro, em Fortaleza, no Ceará. Em segundo lugar ficou a candidata de Santo André, Cris Mota, e em terceiro, Valéria Brasilino, de São Sebastião.

Na competição, realizada no SEHAL (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC), em Santo André, os competidores participaram da disputa com a preparação do cardápio virado à paulista, previamente definido pela organização.

“Fiquei muito feliz e surpreso porque não esperava vencer a prova. Embora seja um prato tradicional, procurei fazer uma releitura usando ingredientes do interior de São Paulo e do cerrado brasileiro como a gariroba e o piqui, além da banana da terra com vinagrete”, disse Alan.

O finalista foi eleito pelos jurados técnicos, a jornalista Juliana Bontorim, o chef de cozinha Guga Rossi e as empresárias Idália Souto e Mara da Costa. O critério de avaliação passou pelos quesitos apresentação, preparação, coerência e escolha do prato, organização e criatividade, entre outros.

“O nível entre os três foi muito bom, ficou difícil definir, porém a técnica, os estilos e a característica foram fundamentais para o desempate”, acrescentou o Chef Guga Rossi.

A etapa estadual do concurso teve 30 inscritos, dos quais três foram selecionados. Durante a prova, os finalistas tiveram 1h30 para executar o prato, sendo 1h15 para a preparação, cinco para apresentação e 10 minutos para defesa.

Entre os patrocinadores, o evento contou com a Tramontina, Frigo, Rei da Cutelaria, Quero Idiomas, Don C.Selaimen e Vest Chef.

Outras informações podem ser obtidas pelos sites: www.lohs.com.br e www.enchefs-sp.com.br.