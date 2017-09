Pega Pega: Eric pede que Maria Pia fique atenta a Malagueta

No episódio desta sexta-feira (08/09) de Pega Pega, Lígia e Athaíde estranham o comportamento de Maria Pia. Malagueta se incomoda na presença de Eric. Hermes conta para Luíza que Eric e Mirella começaram a brigar depois que Bebeth nasceu e que Sabine esteve presente em uma das brigas do casal. Antônia exige que Domênico participe de sua conversa com Júlio. Lígia gosta da iniciativa de Maria Pia com relação a Eric. Malagueta fica eufórico com a notícia da volta de Maria Pia. Sandra Helena procura o advogado de Eric. Arlete liga para Athaíde. Expedito sugere que Antônia dê uma chance para Domênico. Douglas aconselha Luíza a não falar com Sabine sobre Eric. Eric pede que Maria Pia fique atenta a Malagueta. Sandra Helena visita Agnaldo na cadeia. Luíza esfria a relação com Eric. Maria Pia confidencia a Malagueta que mudou sua tática para conquistar Eric. Sabine convida um casal de diplomatas para o jantar com a família biológica de Dom, que se irrita com a atitude da mãe.