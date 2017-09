No episódio desta sexta-feira de A Força do Querer, Bibi se revolta contra Jeiza e liga para Rubinho. Yuri comenta com Heleninha que uma moça lhe perguntou sobre a caixa de luz da casa de Aurora. Irene provoca Joyce, e Ruy se irrita. Dantas atende a uma ligação de Irene no celular de Mira e confirma que as duas estão mancomunadas. Rubinho arma para levar Bibi de volta para a comunidade. Abel lamenta o fim do noivado de Zeca e Jeiza. Orientada por Irene, Mira confessa a Dantas a amizade das duas. Bibi agride Carine por causa de Rubinho, e Sabiá se preocupa. Ruy confronta Irene. Jeiza se incomoda ao ver Zeca beijando uma mulher.