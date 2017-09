No episódio desta sexta-feira (08/09) de Novo Mundo, todos comemoram a Independência do Brasil, juntamente com a proclamação de Dom Pedro e Leopoldina como imperadores do país.

Além disso, Chalaça revela a Anna que Pedro esteve com Domitila. Licurgo e Germana oferecem um bolo em homenagem a Leopoldina. Por ordem de Dom Pedro, Felício é transferido, e Domitila comemora. Hugo e Licurgo se aproximam. Piatã acredita que seu pai esteja na aldeia visitada por ele. A saúde de Wolfgang melhora e Greta questiona Schultz. Todos se preparam para a festa da Independência. Pedro agradece e se declara para Leopoldina. Greta ataca Schultz.