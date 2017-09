‘Reforma da Previdência será votada neste ano, sim, senhor’, diz Padilha

O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou nesta quarta-feira, 6, que a reforma da Previdência será votada ainda neste ano pelo Congresso Nacional. Ele evitou, porém, fazer uma previsão de quando a proposta será votada por deputados e senadores.

“A reforma da Previdência será votada neste ano, sim, senhor. A reforma da Previdência será votada neste ano”, afirmou Padilha, em entrevista coletiva após evento de filiação do senador Fernando Bezerra (PE) ao PMDB. Segundo ele, a reforma agora será a “linha de frente” do governo.

O ministro disse que, agora, o momento é de voltar ao debate sobre a proposta, para esclarecer pontos dela com os parlamentares. Conhecido por fazer planilhas de votos em votações do Congresso, ele disse que só começará a contar votos quando “estivermos mais próximos da votação”.

Também presente no evento, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, afirmou que a reforma da Previdência não está enterrada na Câmara. Segundo ele, se a primeira denuncia não tivesse sido apresentada contra o presidente Michel Temer, a proposta já teria sido aprovada. “Se nós tivéssemos vividos em uma outra situação, já teríamos a reforma da Previdência aprovada. O Brasil estaria com resultados econômicos mais sólidos. Mesmo com todo esse imbróglio, a economia reagiu”, disse.

Para ele, ainda há espaço para retomar a discussão no Congresso. “Na luta política, as coisas morram. A reforma da Previdência é fundamental.”