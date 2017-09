Empadas são pequenas no tamanho e grandes no sabor

Feitas com massa podre de origem portuguesa, as empadas servem de refeições, aperitivos e entradas nos restaurantes e botequins mundo a fora. As caixinhas recheadas, tampadas e assadas no tamanho padrão são queridas na região, e por isso, o RD traz os cardápios, peculiaridades e diferenciais dos locais que se tornaram especialistas no salgado.

A tradicional empada do Bar Central, em São Bernardo, chama atenção com os sabores a R$ 8,60 a unidade. Frango com catupiry, tomate seco com mussarela de búfala, palmito e calabresa são as que mais atraem os fãs da iguaria feita com massa caseira de mandioquinha. A casa, em funcionamento há 14 anos, abre a partir das 17h, na semana, e aos sábados para almoço.

No Boteco Maria, em Santo André, as empadinhas vêm de bandejada, difíceis de resistir. Célio Paiva, gerente, conta que a de carne seca é a predileta, porém o freguês tem de experimentar as de pernil, frango, quatro queijos, calabresa, palmito e camarão, todas com catupiry. Criada junto com a casa, há oito anos, a empadinha do boteco é feita pelo chef Ricardo há anos, o que garante o sabor original. “Entre todos os pratos, a empada se destaca nos pedidos”, diz.

Com preço competitivo, a Nossa Empada chegou há um mês ao Shoppinho Santo André. Com mais de 20 sabores, o quiosque oferece opções doces e abertas nos sabores de brigadeiro, doce de leite e Romeu e Julieta. Vendidas a R$ 3,99, as opções integrais são também vegetarianas como a de brócolis com alho poró e queijo light e também rúcula com tomate seco e queijo light.

Para não confundir em meio a variedade, a direção escreve os sabores com grãos de arroz sobre a empada. Algumas das opções exóticas são carne seca com abóbora ou aipim, bacalhau, escarola com provolone e bacon e italiana. Marilda Pinheiro, gerente, conta que, além da massa fina, as empadas não perdem as propriedades ao longo do dia, pois são assadas e mantidas em alta temperatura da estufa. (Colaborou Giullia Micali)

Serviço

Bar Central: avenida Kennedy, 180, São Bernardo. Telefone: 4125-8089.

Boteco Maria: rua Padre Manuel da Nóbrega, 216, Santo André. Telefone: 4437-1333

Nossa Empada: rua Coronel Oliveira Lima, 410, Centro, Santo André. Telefone: 4438-8559