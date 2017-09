No livro O Melhor Que Podíamos Fazer, Bui Thi retrata a própria realidade na difícil trajetória pela sobrevivência. Por meio do livro, Bui busca a empatia no olhar daqueles que não compreendem o sofrimento do imigrante e os efeitos duradouros que um deslocamento como de país tem sobre uma criança. A fuga de sua família após a queda do Vietnã do Sul na década de 1970 e as dificuldades enfrentadas para reconstruir a vida nova em um local totalmente desconhecido estão documentados nas páginas ao que mostrar um passado de privações não é a escolha de ninguém, mas a única opção.

Autor: Thi Bui

Editora: Nemo HQ

Nº de páginas: 336

Preço sugerido: R$ 64,90