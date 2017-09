Um dos filmes mais falados no Brasil entra em cartaz neste feriado 7 de setembro. Polícia Federal – A Lei é Para Todos chega inspirado nas investigações da Operação Lava Jato, que apura casos de corrupção no País. Marcelo Serrado (Crô: o Filme) atua como o juíz federal Sérgio Moro e Ary Fontoura (Se Eu Fosse Você) como o ex-presidente Lula. A direção é de Marcelo Antunez (Alucinados e Até que a Sorte Nos Separe 3).

É de curiosidade do público qual será o desfecho do filme, já que a maior operação anticorrupção do mundo ainda está em vigência. Na verdade, a história, baseada em fatos reais, conta os bastidores do início da operação até a condução coercitiva do ex-presidente Lula. Depois deste momento, não há mais relatos cenográficos.

No capítulo, são relatadas as investigações ao doleiro Alberto Yousseff, a prisão de Paulo Roberto Costa e a descoberta de crimes que envolviam a Petrobras. Os maiores nomes envolvidos no caso, como Lula, dona Marisa Letícia, Dilma, Marcelo Odebrecht e Newton Ishii, o “japonês da Polícia Federal”, estão retratados na trama.

Para a produção do filme de ação foram investidos R$ 16 milhões, uma das mais caras do cinema brasileiro e com financiamento inteiramente de investidores privados. Primeira parte de uma trilogia, o longa também conta com Flávia Alessandra, Antonio Calloni e Bruce Gomlevsky no elenco. Classificação: 12 anos

It – A Coisa

Também entra em cartaz neste feriado, dia 7 de setembro, o filme de terror It – A Coisa. Quem dirige a produção é Andy Muschietti (Mama), baseado no livro de Stephen King. Na história, um grupo de sete meninos da assustadora cidade de Derry começa a perceber aparições estranhas de um palhaço em lugares sombrios. Combinado com a assombração há o fato de as crianças sumirem e reaparecerem esquartejadas pela cidade. Para desvendar o enigma, o Losers Club, como são chamados, acaba cara a cara com a coisa. Classificação: 16 anos. (Colaborou Raíssa Ribeiro)