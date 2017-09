O compositor inglês Ritchie e o grupo Blacktie, formado por Fabio Tagliaferri, Mario Manga e Swami Jr, se apresentam no Sesc Santo André, sexta-feira (8), às 21h. O show faz parte da turnê Ritchie & Blacktie – Old Friends – The Songs of Paul Simon, de canções folk-rock. Com direção de Zé Alexandre, da ZporZ, o show tem a participação do multi-instrumentista Tuco Marcondes. Ingressos R$ 30. Tel.: 4469-1200.