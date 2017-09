Biografias para quem justamente não gosta delas. Assim a andreense Bruna Ramos da Fonte, 25, fotógrafa, escritora e pesquisadora musical, se prepara para lançar na segunda quinzena de outubro a terceira obra, intitulada Sidney Magal: Muito mais que um amante latino. Da editora Irmãos Vitale, o lançamento, que é comemorativo aos 50 anos de carreira do artista, será no Conjunto Nacional, em São Paulo, e depois segue para outras capitais.

Sidney Magal: Muito mais que um amante latino é o terceiro livro de Bruna e constitui um apanhado de crônicas em 400 páginas, que contam a trajetória do cantor carioca, dançarino e ator conhecido pela música latina e dança lambada. Tudo aos olhos de 50 entrevistados, como Sérgio Reis, Ney Mato Grosso e Ronnie Von, além de histórias sobre Magal, como a relação com o seu primo, o poeta Vinicius de Moraes; e muitas fotografias. “Recebo mensagens de fãs para saber quais histórias estão no livro e quais não estão, essa reação das pessoas tem me surpreendido”, diz.

Foram quase oito meses de pesquisa. “Um tempo recorde, que resultou na Barsa do Magal”, analisa a autora, convidada há cinco anos pelo cantor a abraçar a empreitada. “Eu trabalhava o segundo título – Essa Tal de Bossa Nova – sobre o violonista e compositor Roberto Menescal, também com prefácio de Paulo Coelho”, conta. “Ao ligar para o Magal para confirmar uma informação, começamos a conversar e ficamos horas e dali veio a vontade de escrever sobre ele”, diz Bruna ao comentar que escrever um livro é igual terapia, há momento certo para ser escrito e a pessoa de tem de estar preparada.

Autora

Bruna Fonte é conhecida pelo estilo marcante e moderno de fotografar. Seu trabalho surpreende pela maestria com qual conta as histórias fotográficas e pela delicadeza e sensibilidade dos seus retratos. Estilo esse que rendeu à fotógrafa reconhecimento internacional e a inclusão do seu trabalho em acervos fotográficos importantes na América Latina, como a prestigiada Colección Arte de Nuestra América Haydee Santamaría da Casa de las Américas de Havana (Cuba).

Ex-aluna do Centro Educacional Paineira, Bruna é autora da série fotográfica Trilhos, sobre Paranapiacaba, produzida entre maio de 2011 e dezembro de 2012 e com apresentação de Paulinho Moska. Embora mais de 2 milhões de brasileiros já tenham visto o material, a exposição nunca esteve no ABC. “A vila é um lugar lindo e a exposição retrata isso, mas ainda não veio à minha cidade natal [Santo André]”, lamenta Bruna, autora também de O Barquinho Vai…, sobre a vida de Menescal.