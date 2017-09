A 37ª edição da Festa das Flores e Morangos de Atibaia, que começou no dia 1º, pode ser o destino perfeito para um passeio rápido no próximo feriado (7 de setembro). Belezas das flores e delícias dos morangos da estação que chega no dia 22 são os grandes atrativos da festa, que reúne também um cenário cultural recheado de alegria e diversidade.

Atibaia é conhecida nacionalmente pela excelência na produção rural de morangos e é, atualmente, a maior produtora de flores do País. A festa tradicional tem como principal objetivo fortalecer esse mercado e valorizar as belezas naturais da cidade. A festa acontece no Parque Municipal Edmundo Zanoni, que possui mais de 36 mil m² de área verde, além de um lago com pedalinho, Museu de História Natural, Salão do Artesão e parque infantil para divertir a criançada.

Até 24 de setembro, o público visitante pode conferir apresentações de dança, contação de histórias, música e muitas outras atrações, inclusive para o público infantil. O taiko é uma das apresentações mais esperadas, já que divulga a cultura japonesa ao som de tambores que contagiam e animam ainda mais o ambiente.

É claro que não há como passar por Atibaia sem levar ao menos um vaso ou uma caixinha de morangos. No pavilhão de exposições há dois ambientes destinados à compra e venda de produtos. O primeiro é o Pró-Flor, onde mais de 400 produtores oferecem novidades do setor e produtos para jardim. No segundo espaço, ao lado do palco de shows, são vendidos morangos frescos de diferentes espécies, como o Camino Real, Camarosa, Oso Grande, San Andreas e Albion.

Neste ano, o tema é O Japão Mais Perto de Você, portanto a gastronomia, decoração, música e dança serão voltados às tradições daquele país. Na culinária, não faltam opções como tempurá, temaki, yakissoba, moti, tempurá de sorvete e o popular lámen, que caiu no gosto dos brasileiros. Ainda assim, há opções como churrasco suculento, massas saborosas, saladas fresquinhas e outros pratos brasileiros.

O foco da gastronomia, é claro, vai para as sobremesas com morangos: merengue, sucos, bolos, sorvetes, crepes, panquecas e outras delícias serão vendidas por produtores e comerciantes locais, sempre com o gostinho caseiro da plantação de uma das maiores cidades produtoras da fruta no Brasil.

Serviço

Os ingressos podem ser adquiridos pela internet pelo site oficial da festa. Para visitar o Parque na sexta-feira, a entrada sai R$ 15. Aos sábados, domingos e feriado, a inteira custa R$ 26 e a meia, R$ 15. Crianças até 10 anos não pagam. A meia entrada é fornecida para pessoas acima de 60 anos, estudantes com carteirinha e portadores de necessidades especiais com acompanhante. A festa acontece das 9 às 18h.

Atibaia está localizada a 69 km da Capital e 66 quilômetros de Campinas. O acesso é feito pela rodovia Fernão Dias e Dom Pedro I, ambas duplicadas. O Parque Edmundo Zanoni fica na avenida Horácio Neto, 1.030. (Colaborou Raíssa Ribeiro)