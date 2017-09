Taxas futuras de juros têm queda firme com otimismo local e IPCA

Os juros futuros operam em queda firme na manhã desta quarta-feira, 6, na esteira do noticiário favorável ao governo no Congresso e após o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mostrar alta menor do que a esperada, fatores que levaram o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2021 para abaixo dos 9%, na mínima histórica.

Na terça, foi aprovado no plenário do Senado, por 36 votos a 14, o texto-base do relatório da Medida Provisória que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP). Além disso, foi concluída no Congresso a votação da proposta que altera as metas fiscais de 2017 e 2018 para um rombo de até R$ 159 bilhões, que permitirá a atualização da proposta de Lei Orçamentária (PLOA) “fictícia” para o ano que vem, enviada pelo governo na semana passada.

Sobre a inflação oficial, o IPCA ficou em 0,19% em agosto, ante um avanço de 0,24% em julho, abaixo do piso intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast (0,22% e 0,47%).

Às 9h30, o DI para janeiro de 2019 estava em 7,71%, na mínima, de 7,79% no ajuste de terça. O DI para janeiro de 2020 exibia 8,42%, de 8,50%, enquanto o vencimento para janeiro de 2021 marcava 8,99%, de 9,07% na véspera.