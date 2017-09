INPC cai 0,03% em agosto, ante alta de 0,17% em julho, afirma IBGE

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) teve queda de 0,03% em agosto, após alta de 0,17% registrada em julho, segundo dados divulgados na manhã desta quarta-feira, dia 6, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com o resultado agora apresentado, o índice acumulou uma elevação de 1,27% no ano. A taxa acumulada em 12 meses foi de 1,73%. Em agosto do ano passado, o INPC havia subido 0,31%, segundo o IBGE. INPC mede a variação dos preços para as famílias com renda de um a cinco salários mínimos e chefiadas por assalariados.