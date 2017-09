Chega a ser irresponsabilidade administrativa o abandono da avenida dos Estados em Santo André nos últimos anos, que é um dos principais acessos do ABC a São Paulo e vice-versa. Não se tratam de fatos isolados, e sim um calvário que somente vem piorando com o passar do tempo, com trechos deteriorados e pontes que apresentam riscos à segurança de motoristas e pedestres. Como permitiram chegar a esse ponto?

O governo do prefeito Paulo Serra (PSDB) demonstra interesse em reverter esse quadro e, por estar no primeiro ano, talvez seja impossível cobrá-lo por uma solução imediata. No entanto, é desafio do tucano que essa situação seja solucionada até 2020, com uma avenida dos Estados revitalizada e que dê a segurança da dimensão de sua importância para Santo André e ao ABC.

Vale frisar que tivemos uma ponte que desabou em abril, na região central da cidade e, outra, meses antes aos arredores do bairro Santa Terezinha, afundou, obrigando o governo a descartá-la e ficar à espera de recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) para construir um novo viário na região. Enquanto isso, o trânsito, que já é problemático, tornou-se um verdadeiro calvário aos motoristas.

Também cabe lembrar que o RD já alerta há meses sobre o estado de deterioração das vias públicas de Santo André. Em abril, destacamos que os viadutos da cidade estão em estado de deterioração, conforme relatório do Crea-SP (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo). Entre os mais problemáticos, estão os viadutos Ângelo Gaiarsa, Acisa e Adib Chammas, no Centro, e o Castelo Branco, em Santa Terezinha.

Portanto, chega de desculpas, chega de empurrar o problema com a barriga. Agora é hora de ações, propostas concretas, com definições de recursos e prazos, antes que de uma tragédia anunciada enfim ocorra.