Venus bate Kvitova e fará semi 100% americana com Stephens no US Open

Em um jogo extremamente equilibrado, decidido apenas no tie-break do terceiro set, Venus Williams venceu a checa Petra Kvitova com parciais de 6/3, 3/6 e 7/6 (7/2), nesta terça-feira à noite, e garantiu uma semifinal 100% norte-americana da chave feminina do US Open, na qual terá pela frente a sua compatriota Sloane Stephens.

Cabeça de chave número 9 do Grand Slam realizado em Nova York, a veterana tenista de 37 anos assim manteve vivo o sonho de buscar o seu terceiro título de simples da importante competição, onde triunfou anteriormente com os troféus de 2000 e 2001.

Para ir à decisão, Venus terá de superar Stephens, que horas mais cedo eliminou a letã Anastasija Sevastova, 16ª cabeça de chave, também por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 7/6 (7/4), praticamente repetindo o placar do confronto realizado à noite na Arthur Ashe Stadium, a quadra central do US Open, que estava lotada para ver a irmã mais velha de Serena Williams triunfar nas quartas de final.

Na única partida que disputou até hoje com Stephens, de 24 anos de idade, Venus acabou sendo derrotada pela então jovem promessa norte-americana em sua estreia na edição de 2015 de Roland Garros, em Paris, onde foi surpreendida ao cair em sets diretos.

Apenas a atual 83ª colocada do ranking mundial, Stephens irá desafiar o favoritismo de Venus, ex-número 1 do mundo e hoje a nona tenista da listagem da WTA, que também foi vice-campeã de simples do US Open em 1997 e 2002.

Ironia do destino, Stephens se tornou nesta terça-feira a primeira tenista dos EUA a ir à semifinal do Grand Slam norte-americano, fora da condição de cabeça de chave, desde quando justamente Venus atingiu a mesma fase da competição em 1997.

E Venus precisou encerrar um jejum diante de Kvitova, a 13ª cabeça de chave deste US Open, para se garantir na luta por uma vaga na final. A checa vinha de três vitórias sobre a norte-americana, que antes deste confronto desta terça só havia levado a melhor sobre a adversária no Torneio de Miami de 2012. Essa foi, por sinal, apenas o segundo triunfo da veterana em seis duelos com Kvitova.

Neste reencontro com a rival, Venus conseguiu aproveitar apenas três de 11 chances de quebrar o saque da checa, que converteu três de quatro break points e só foi sucumbir no tie-break, no qual a tenista da casa exibiu bastante superioridade para liquidar a partida em 7/2.

Stephens, por sua vez, triunfou em um confronto com Sevastova em que cada tenista conquistou quatro quebras de saque e a partida também foi definida apenas no tie-break do terceiro set, este vencido por 7/4 pela jovem tenista da casa.