O governo do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), está em tratativas de obter a liberação de R$ 69,8 milhões da União para obras de contenção das margens do rio Tamanduateí, na avenida dos Estados. Os recursos viriam por meio da carta consulta apresentada pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) ao programa Avançar Cidades – Saneamento, do Ministério das Cidades.

De acordo com a Prefeitura de Santo André, o aporte se enquadra na modalidade de manejo de águas pluviais do programa. Na visão do governo, os recursos seriam fundamentais para o projeto total de revitalização da avenida dos Estados ao longo da extensão no município, que passa por constantes problemas de infraestrutura e falta de manutenção nos últimos anos.

Por meio do programa Avançar Cidades – Saneamento, que conta com recursos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), o governo pretende realizar demolição de estruturas danificadas, desassoreamento do leito do rio, serviços de terraplenagem, execução de contenção com perfis metálicos e placas de concreto armado, recomposição do maciço de terra e pavimentação.

Ao todo, Serra estima que a via precisará de R$ 78 milhões em investimentos para ter a revitalização em todo seu trecho no município – a avenida se inicia em São Paulo e passa por São Caetano. “É preciso investir em asfalto, contenção, iluminação, canalização e calçada. Tudo isso tornará a avenida dos Estados em uma nova avenida”, destaca o prefeito.

Somente em 2017, a avenida coleciona problemas que causam transtornos tanto aos motoristas que vêm de Mauá como os de São Paulo, prolongando seu trajeto, tempo e o limite da paciência. Logo em janeiro, a ponte sobre o rio Tamanduateí, próximo ao viaduto Castelo Branco, que liga a região central ao bairro Santa Terezinha, do 2º Subdistrito, sofreu solapamento – afundamento do asfalto – e foi interditado.

À espera dos recursos de US$ 25 milhões – cotados em R$ 79,5 milhões – do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) para obras de mobilidade urbana, o governo optou por descartar o acesso e usar os investimentos em um novo viário no local. Em maio, a ponte foi totalmente removida e, em seu lugar, grama e guardrail. Apenas a ponte sentido viaduto Castelo Branco ao 2º Subdistrito opera.

O RD simulou a situação de um motorista que vem do bairro Santa Terezinha e entra pela avenida dos Estados, onde havia a ponte retirada, sentido região central. Às 14h50 desta segunda-feira (4), em pleno horário de vale, a reportagem levou cinco minutos para chegar à próxima conversão permitida, na avenida da Paz, em Utinga. Tal tempo pode dobrar em períodos de pico.

Dessa forma, muitos motoristas optam pela conversão proibida na ponte que dá acesso aos veículos da avenida Engenheiro Olavo Alaysio de Lima, que fica praticamente na metade do caminho. Nem mesmo a placa proibindo a manobra, para quem trafega sentido São Paulo, impede que os carros acessem a via pela avenida dos Estados, a fim de poupar tempo e paciência.

Entretanto, mais um problema surgiu em abril, com o desmoronamento da ponte que realiza o cruzamento entre as avenidas dos Estados e Antônio Cardoso, na região central, próximo ao Sam’s Club, após fortes chuvas. Hoje, o Semasa coordena as obras do novo acesso, que custará R$ 3,9 milhões e tem previsão de entrega para o fim de outubro. Inclusive, neste fim de semana, está prevista a implantação das 18 vigas usadas para a transposição do rio Tamanduateí.

Segundo a Prefeitura de Santo André, parte dos R$ 69,8 milhões do programa Avançar Cidades – Saneamento também será usado pelo Semasa para obras do sistema de drenagem do bairro Sacadura Cabral.