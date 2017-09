O deputado federal Alex Manente (PPS/SP), utilizou as redes sociais para desmentir a informação de que teria incentivado a ocupação de terrenos em São Bernardo e de que também teria apoiado medidas irregularidades na região do pós-balsa. O popular-socialista afirmou que apenas protestou contra atitudes do comando da Prefeitura de São Bernardo que poderiam causar problemas aos moradores da região como a falta de acesso a requisitos básicos. Durante a live que realizou em sua página no Facebook nesta terça-feira (5), Manente chegou a citar um link que trazia nove motivos para acreditar na relação entre Orlando Morando (PSDB) e o PT. Algo que é assinado por um autor anônimo.

Morando usa indireta para criticar ex-vereador

Em discurso realizado no último final de semana, no bairro Silvina, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), ao elogiar o vereador Ivan Silva (SD), afirmou. “Agora este local tem um vereador de verdade. Antes tinha gente que andava por aí, vivia em bares, algo que não existe agora”, afirmou Morando. Lembrando que o “representante” do bairro na Câmara são-bernardense era Oswaldo Camargo (PPS).

Munícipe ironiza vereador em Mauá

Durante o seu discurso na sessão da Câmara de Mauá, nesta terça-feira (5), o vereador Vladimilson Garcia, o Bodinho (PRP) afirmou que tinha chegado atrasado ao Legislativo, pois usou o transporte público. Uma munícipe não aguentou e ironizou. “Aleluia, finalmente usou um ônibus”. Bodinho respondeu. “Quem me conhece sabe que sempre ando de ônibus”.

Vereadores mauaenses esperam pelo “secretário de Saúde”

Com menos críticas, os vereadores de Mauá ainda esperam para saber com que falar na Secretaria de Saúde. É natural, em qualquer cidade, que o líder da pasta seja um nome político e o adjunto seja um nome técnico, ou seja, o “secretário de fato”. Porém, os legisladores mauaenses não sabem se Márcio Chaves ocupa o cargo técnico ou político. Enquanto isso, as reclamações continuam, mas diminuíram os pedidos internos para sua saída da gestão do prefeito Atila Jacomussi (PSB).

Assalto em caixa eletrônico localizado na Câmara de Mauá

O Legislativo de Mauá foi alvo de assalto nesta segunda-feira (4). Segundo testemunhas, por volta das 20h30, bandidos renderam duas pessoas e arrombaram o caixa eletrônico localizado na entrada da Casa. Todo o dinheiro foi roubado. Apesar da gravidade do caso, o assunto não foi tratado pelos vereadores durante a sessão.

Vereadores se irritam com as redes sociais

Essa terça-feira (5), foi o dia para que alguns vereadores da região reagissem contra algumas páginas no Facebook. O primeiro foi o legislador de São Bernardo Ary de Oliveira (PSDB) que não gostou da criação da comunidade “Ary de Oliveira Pilantra”. Em Mauá, a irritação foi de Fernando Rubinelli (PDT) que foi chamado de mentiroso. Ambos prometeram entrar com processos como resposta aos atos virtuais.

Feriado muda datas das Câmaras

Com o feriado de 7 de setembro, três Câmaras terão mudanças em suas sessões. Em Diadema, o Legislativo passou os trabalhos em plenário de quinta para quarta (6). Em Ribeirão Pires, a sessão passou para o dia 14. E em Santo André, os trabalhos voltam na próxima terça-feira (12).

Mais um suplente assume vaga na Câmara de Santo André

O vereador de Santo André Toninho de Jesus (PMN) pediu licença do cargo por 15 dias para resolver problemas pessoais. Assim o suplente Edilson Santos (PP) assumiu a cadeira. Essa é a terceira mexida no Legislativo andreense. Ronaldo de Castro e Roberto Rautenberg (ambos do PRB) também pediram licença da vereança.