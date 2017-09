Prestes a completar 20 anos de atividades, no dia 23 de setembro, o Grand Plaza Shopping, em Santo André, preparou uma série de eventos e promoções para marcar a data, que iniciam este mês e se estendem até outubro.

A primeira atividade programada é a estreia do Parque Patati Patatá Circo Show com estrutura montada no estacionamento do local. As três primeiras apresentações acontecem na quinta-feira (7), feriado da Independência, às 15h, 17h30 e 20h30. O espetáculo, no entanto, que integra a campanha do Dia das Crianças e aniversário do shopping, segue até 15 de outubro, sempre de quinta a domingo.

Depois disso, a promoção será encerrada, mas o circo continua no local até 5 de novembro. A administração do equipamento promete disponibilizar 10 mil ingressos promocionais. Para comprar na bilheteria, o valor das entradas varia de R$ 25 a R$ 120.

Para assistir as apresentações dos palhaços, os interessados podem ganhar entradas por meio de ação promocional que está sendo promovida a partir desta quarta (6). A cada R$ 150 em compras nas lojas participantes, o consumidor ganha um vale-ingresso infantil para o circo, basta fazer a apresentação dos cupons fiscais no balcão de atendimento do centro de compras. O espetáculo está recheado de diversão, truques, palhaçadas e malabarismo.

“Estamos com muito foco nas famílias e clientes e com viés muito particular para as crianças. É a primeira vez que o Patati Patatá se apresenta num circo deles, que eles montaram”, afirma Marcelo Krob, superintendente do Grand Plaza em entrevista ao RDtv.

Outra aposta do shopping é a promoção de 20 anos, que vai sortear 20 viagens com direito a acompanhante para destinos turísticos no Brasil em ação desenvolvida em parceria com a agência CVC. A promoção terá início em 14 de setembro e se estende até 1º de outubro. Para participar o consumidor precisa gastar R$ 250 em compras nos estabelecimentos participantes, que dão direito a troca de um cupom. “O cliente que for contemplado na promoção poderá escolher destinos como Recife, Balneário Camboriú, Florianópolis, Natal, Gramado e Porto Seguro”, diz Krob.

Corrida

Um dia após o aniversário de 20 anos do shopping ocorrerá a primeira edição do Grand Plaza Run, no domingo (24/9), com provas de atletismo com corridas de 5km e 10km e caminhada de 5km. A largada, do estacionamento do local, está marcada para as 7h, e haverá entrega de troféus para os cinco primeiros colocados (masculino e feminino) das provas de corrida. Na modalidade caminhada será feita somente distribuição de medalhas.

As inscrições estão abertas e custam R$ 85 e somente serão realizadas pelo preenchimento de ficha de inscrição ou pelo site https://goo.gl/TXa4Xy, onde também é possível obter mais informações sobre o evento.

Inovação

Considerado um dos principais centros de compras da região, sendo um dos 20 maiores do País, o Grand Plaza conta com 72 mil m² de área bruta locável com mais de 300 lojistas e também tem investido em inovação. A implementação do sistema ON, primeira plataforma digital do ABC, é dedicada ao atendimento e relacionamento com os clientes. Desde quando foi lançado em 26 de junho, foram mais 200 mil visualizações.

O acesso pode ser feito pelo http://www.grandplazashopping.com.br/on. “É um sistema inovador, porque você não precisa de espaço no celular para baixar, basta entrar na web para estar conectado. Com ele temos promoções exclusivas, atendimento personalizado”, aponta. A plataforma permite a realização de pagamento do estacionamento e compra de entradas para o cinema do shopping, por exemplo.