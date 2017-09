Itália sofre, mas vence e segue na briga por vaga direta na Copa; Espanha goleia

Após levar 3 a 0 da Espanha na última rodada, a seleção da Itália se reabilitou nas Eliminatórias Europeias nesta terça-feira e se manteve na briga pela vaga direta na Copa do Mundo de 2018, no Grupo G. A recuperação veio com vitória apertada sobre Israel por 1 a 0, em casa. Pela mesma rodada, a Espanha goleou Liechtenstein por 8 a 0 e manteve a ponta da chave.

Com estes resultados, a Espanha chegou aos 22 pontos, contra 19 dos italianos, faltando duas rodadas para esta fase das Eliminatórias. Na disputa europeia, somente o primeiro de cada chave entra direto no Mundial da Rússia. Os segundos colocados disputarão uma repescagem. A terceira posição do grupo está com a Albânia, com 13 pontos.

Jogando na cidade de Reggio Emilia, a Itália entrou em campo pressionada. Um tropeço poderia significar a aproximação da Albânia na tabela. E a torcida da casa teve motivos para se preocupar ao longo de o primeiro tempo. Mesmo dominando o jogo, com até 70% de posse de bola, a equipe anfitriã tinha dificuldade para levar perigo no ataque.

Immobile jogava isolado no ataque, enquanto a armação ficava a cargo dos volantes Daniele De Rossi e Marco Verratti. As melhores chances surgiam em levantamentos na área. Não por acaso, foi assim que a Itália chegou ao único gol da partida, aos 7 minutos do segundo tempo. Após cruzamento da direita, Immobile escorou de cabeça para as redes.

O gol acalmou as arquibancadas, principalmente porque Israel abdicava de atacar. Atuava mais recuado, com medo de sofrer mais gols. A partir dos 20 minutos, a Itália passou a jogar somente no campo de ataque, tentando impor pressão. Criou ainda duas boas chances para ampliar, sem sucesso.

Na cidade de Vaduz, a Espanha não tomou conhecimento de Liechtenstein e repetiu o placar da mesma goleada que aplicou no início das Eliminatórias, desta vez fora de casa. Os oito gols espanhóis foram marcados por Sergio Ramos, Isco, David Silva, Iago Aspas, Alvaro Morata e Maximilian Goppel, este último contra. Aspas e Morata marcaram duas vezes cada.

Foram quatro gols em cada um dos tempos da partida. Destaque para o quarto gol, em cobrança de falta de David Silva, aos 39 minutos de jogo. E para o terceiro gol, de Isco, após falha bizarra do goleiro na saída de bola, aos 16 minutos da mesma etapa.

Em outro jogo do mesmo grupo, Macedônia e Albânia empataram por 1 a 1, na casa do primeiro. O resultado manteve a Albânia na terceira colocação, agora com 13 pontos. A Macedônia é a quinta colocada, com apenas sete pontos.