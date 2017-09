Entidades dizem que negociações sobre planos econômicos continuam abertas

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e a Frente Brasileira pelos Poupadores (Febrapo) divulgaram nesta terça-feira, 5, nota conjunta a respeito da negociação, realizada com a intermediação da Advocacia-Geral da União (AGU), de um acordo a respeito das perdas da poupança com os planos econômicos das décadas de 1980 e 1990. As entidades afirmaram que “as negociações em torno de um acordo para o caso dos planos econômicos continuam abertas”.

“O processo, mediado pela AGU, envolve todas as partes que precisam ser contempladas na solução”, informou a nota. “O acordo está em estágio avançado, mas não há solução simples para problema difícil. Basta lembrarmos que o Judiciário acumula, nas últimas três décadas, quase 1 milhão de processos relacionados aos planos econômicos.”

As entidades disseram ainda que, para o acordo ser consistente, as negociações são minuciosas. As partes tiveram um encontro na AGU, na manhã desta terça-feira, 5, para discutir valores e outros detalhes do acordo. “Hoje, o processo negocial foi novamente interrompido e deve ser retomado na próxima semana”, registrou a nota. Mais cedo, a própria AGU, por meio de nota, havia informado que uma nova rodada de negociação deve ocorrer na semana que vem.

“A Febraban e a Febrapo reafirmam seu entendimento de que o acordo é a melhor solução para os poupadores, para os bancos e para a sociedade. O entendimento abreviará o recebimento das indenizações pelos poupadores, gerará economia aos bancos e injetará na economia um montante relevante. Ao mesmo tempo, vai contribuir para desafogar o Judiciário”, acrescentou a nota conjunta.

O acordo para ressarcimento das perdas da poupança, conforme fonte a par das negociações, pode ficar entre R$ 8 bilhões e R$ 16 bilhões. O valor a ser pago aos poupadores, no entanto, ainda será definido a partir da negociação entre a Febraban, que fala em nome das instituições financeiras, e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) e Febrapo, que defendem os interesses dos poupadores. As partes apresentaram, no encontro de hoje, seus números.

O valor exato dependerá de pontos do acordo que ainda estão em aberto. Entre eles, o porcentual de desconto aplicado sobre os valores a serem recebidos pelos poupadores e a quantidade de parcelas para a quitação dos débitos. A expectativa de quem participa das negociações é de que um acordo seja finalizado ainda em setembro, o que permitiria que os pagamentos fossem iniciados antes mesmo do Natal. Com isso, haveria injeção de recursos na economia, em um momento em que o governo luta para acelerar a retomada.