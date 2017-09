Mauá divulga lista de estagiários aprovados na 1ª fase do processo seletivo

A Prefeitura de Mauá divulgou nesta terça-feira (05/09) a lista de selecionados na primeira fase do processo seletivo de estagiários de 2017. São 27 vagas para as áreas de Arquitetura e Urbanismo, Biologia, Direito, Educação Física, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Informática, Nutrição, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional.

Foram realizadas 1.276 inscrições. O prazo para que os participantes possam entrar com recurso termina na sexta-feira (8). A partir de agora, os selecionados, divulgados em Diário Oficial, serão chamados por e-mail para entrevista que será feita pela administração pública, diretamente no órgão responsável pela vaga.

O estágio terá duração de um ano, com possibilidade de renovação por igual período. A carga horária é de seis horas diárias, num total de 30 horas semanais. Além da Bolsa-auxílio, a Prefeitura também fornecerá auxílio-transporte.

O valor da bolsa-auxílio varia de R$ 974,04 a R$ 1.391,49, de acordo com o semestre cursado pelo candidato.

A lista com todos os aprovados na primeira fase do processo está disponível no link http://dom.maua.sp.gov.br/pPublicacao.aspx?ID=23181