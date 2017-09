Atuais campeões, Soares e Murray caem nas quartas de final do US Open

Atuais campeões do US Open, Bruno Soares e Jamie Murray se despediram da chave de duplas masculinas nesta terça-feira ao serem derrotados pelos experientes Jean-Julien Rojer, da França, e Horia Tecau, da Romênia, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 1h02min de confronto.

Com uma atuação muito abaixo do esperado, os cabeças de chave número quatro ofereceram pouca resistência diante dos rivais que formam a dupla cabeça número 12. Brasileiro e escocês não obtiveram nenhuma quebra de saque na partida e sofreram quatro, duas em cada set. Além disso, cometeram 15 erros não forçados, contra apenas cinco dos vencedores.

A derrota encerra de forma precoce a trajetória de Soares e Murray na busca pelo bicampeonato. Sem defender os pontos conquistados no ano passado, a dupla perderá posições importantes na próxima atualização do ranking de duplas. O brasileiro vai cair do 7º para o 10º lugar, enquanto Murray trocará a 6ª pela 9ª posição.

Nas semifinais, Rojer e Tecau vão enfrentar os principais favoritos ao título. Formando a dupla cabeça de chave número 1, o finlandês Henri Kontinen e o australiano avançaram na chave ao vencerem o local Nicholas Monroe e o australiano John-Patrick Smith por 6/3 e 6/4. Monroe e Smith haviam eliminado Rogério Dutra Silva na mesma chave.

Eliminado nas duplas masculinas, Soares ainda compete nas duplas mistas em Nova York. Curiosamente, ele vai rever ainda nesta terça Horia Tecau, formando parceria com a local CoCo Vandewegue. O brasileiro compõe dupla com a húngara Timea Babos.

ESPANHOL NA SEMIFINAL – Pablo Carreño Busta conquistou pela primeira vez nesta terça uma vaga numa semifinal de Grand Slam. Na chave de simples, o espanhol derrotou o argentino Diego Schwartzman, uma das surpresas deste US Open, por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/4 e 6/2.

Atual número 19 do mundo, Carreño Busta se tornou o primeiro semifinalista deste US Open. Seu próximo adversário será definido ainda nesta terça, no confronto entre o local Sam Querrey e o sul-africano Kevin Anderson.

Até então, o melhor resultado do espanhol num Grand Slam era as quartas de final de Roland Garros, na atual temporada.