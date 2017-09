O Grand Plaza Shopping lança, nesta quarta-feira (06/09), uma ação promocional em homenagem aos 20 anos de história na região. A cada R$ 150, o cliente que se cadastrar na promoção ganha um vale-ingresso para o Parque Patati Patatá Circo Show.

A programação inclui truques de mágica, palhaçadas, malabarismo, mágico e total interação com o público, além das canções de maior sucesso da dupla Patati Patatá e toda a turma da série de televisão. Para obter o vale-ingresso infantil, o cliente deve dirigir-se ao balcão de atendimento da promoção, localizado próximo à entrada principal do shopping. No local, basta apresentar os cupons fiscais das compras realizadas nas lojas participantes e retirar o vale-ingresso. Ao todo, serão disponibilizados 10 mil ingressos promocionais.

A promoção é válida até 15/10, mas o circo continuará e, funcionamento até 5/11. Os espetáculos serão apresentados de quinta-feira a domingo, na área de estacionamento. As sessões serão às 15h, 17h30 e 20h. O valor dos ingressos varia entre R$ 25 a R$ 120, conforme local escolhido na plateia.

O Grand Plaza Shopping está localizado na Avenida Industrial, 600. Bairro Jardim, Santo André. Mais informações pelo telefone 4437-5000 ou nos canais digitais do shopping.

Serviço

Data: de 07/9 a 5/11

Local: Estacionamento do Grand Plaza Shopping – Avenida Industrial, 600, Santo André

Classificação: Livre.