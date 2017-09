Por falta de quórum, Senado paralisa sessão plenária que poderá votar TLP

Apesar de ter sido aberta por volta das 14h pelo senador João Alberto Souza (PMDB-MA), a sessão deliberativa do Senado foi paralisada por falta de parlamentares no plenário. Embora o painel registre a presença de 33 dos 81 senadores, devido à continuidade de debates em comissões, nenhum deles está no plenário no momento.

O governo tem a expectativa de que o Senado vote hoje a Medida Provisória 777, que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP) para substituir a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) nos financiamentos concedidos pelo BNDES. A proposta, que institui a nova taxa para as operações realizadas a partir de janeiro de 2018, já foi aprovada pela Câmara dos Deputados.

A votação da TLP é o primeiro item da pauta da sessão deliberativa, mas isso só deve ocorrer após as falas iniciais dos senadores. Dos 11 parlamentares inscritos, apenas Valdir Raupp (PMDB-RO) discursou logo na abertura da sessão, antes dos trabalhos em plenário serem paralisados.