A BRCondos São Caetano já está em operação com atendimento exclusivo para a gestão de condomínios. A nova franquia faz parte da rede BRCondos, líder no mercado condominial e responsável atualmente pela administração de mais de 45 mil unidades habitacionais. A administradora de condomínios oferece um modelo de gestão diferente do tradicional, o que facilita as tarefas do síndico e principalmente o acesso dos condôminos a tudo sobre o condomínio.

Márcia Gibinni está à frente da operação. Como advogada, concluiu que a região precisava de soluções que ajudassem a melhorar a rotina condominial. Ela é síndica e também tem experiência em transações imobiliárias. “O principal motivo que me fez decidir pela marca foi acreditar nela e em seus diferenciais, como o sistema arrojado e inovador e a tecnologia empregada na administração de condomínios. Hoje condôminos, síndicos e construtores já podem nos contatar para falarmos sobre este novo serviço para administração condominial”.

O trabalho da nova franquia está em apresentar os serviços e prospectar clientes para expandir as atividades. “Acredito que em breve os condomínios estarão dentro da rede e poderemos crescer juntos para desenvolvimento de um mercado mais profissional, eficaz, inovador e com atendimento que todos merecem”, conclui Márcia.

A nova unidade franqueada irá oferecer todas as soluções da rede como: gestão de condomínios residenciais e comerciais com assessoria completa, gestores prediais, realização e gestão de assembleia geral ordinária e extraordinária, livro de fechamento mensal (além do digital/diário) das contas, gestão de cadastros atualizados de moradores, vagas, veículos e visitantes, módulo manutenção, acompanhamento de obras, arquivo central seguro dos documentos e coordenação de funcionários e zeladoria, além das soluções em Seguros, Automação Predial, assessoria de cobrança e o BRCondosBank, uma conta digital para administrar a vida financeira do condomínio e dos condôminos que quiserem solicitar o cartão.