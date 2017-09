Corpo de produtor de eventos carioca é identificado no IML em SP

O corpo do produtor de eventos carioca Mateus Pagalidis, de 27 anos, que estava desaparecido desde domingo, 3, foi identificado por familiares nesta terça-feira, 5, no Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo, localizado na zona oeste da capital.

Segundo relatos do pai no Facebook, Mateus Pagalidis viajou no sábado, 2, para São Paulo para assistir um show do grupo Get Up Kids com alguns amigos de Cabo Frio (RJ). Terminando o show ele teve interesse em uma outra festa e se separou do grupo.

“A única informação que possuímos até o momento é proveniente de um taxista que informou ter tido contato com Mateus pela manhã, ao entrar no veículo estava muito confuso e dizendo ter sofrido um golpe. Segundo este motorista, ele saltou próximo a Ponte da Casa Verde(zona norte)”, disse Evangelos Pagalidis, pai de Mateus.

O tio do produtor, Achiles Pagalidis, publicou no Facebook, nesta terça-feira que o corpo do jovem foi reconhecido no IML. “Agradeço o empenho, a divulgação, as mensagens e toda ajuda de todas as partes do Brasil que tivemos, mas infelizmente tivemos no IML agora de manhã e reconhecemos o corpo do meu sobrinho Mateus”, disse o tio.

O amigo Alexandre Pilar que estava com Mateus Pagalidis no show, afirmou ter recebido a notícia da morte do amigo e que não teve mais contato com os familiares. Procurada, a Secretaria de Segurança Pública não havia se manifestado até 14h30 desta terça-feira.