Coreia do Sul empata fora e garante vaga na Copa do Mundo de 2018

A Coreia do Sul se tornou nesta terça-feira a sétima seleção garantida na Copa do Mundo de 2018. O time asiático vai participar pela décima vez de um Mundial ao empatar sem gols com o Usbequistão, fora de casa, pelas Eliminatórias da Ásia. Trata-se da terceira seleção do continente a assegurar vaga no Mundial.

Com o empate em Tashkent, a Coreia do Sul chegou aos 15 pontos, garantindo o segundo lugar do Grupo A das Eliminatórias. Fica atrás somente do Irã, que tem 22 e já estava classificado. A Síria, que terminou em terceiro lugar, tem 13 e era a única ameaça à vaga sul-coreana.

O time sírio empatou com o Irã por 2 a 2, fora de casa, perdendo a oportunidade de superar a Coreia do Sul na tabela. Nas Eliminatórias da Ásia somente os dois primeiros colocados de cada chave entram direto no Mundial. O terceiro vai disputar mais uma fase em busca de uma vaga na repescagem contra uma seleção da Concacaf.

Em outro jogo da rodada final desta fase das Eliminatórias, a China ganhou do Catar por 2 a 1, fora de casa, mesmo terminando jogo com um a menos em campo, por conta de expulsão. O resultado não alterou o panorama do grupo e as duas equipes estão fora da Copa. O mesmo acontece com o Usbequistão, que empatou com a Coreia do Sul.

O time sul-coreano vai disputar uma Copa do Mundo pela décima vez, sendo a nona consecutiva. Seu melhor resultado foi o quarto lugar no Mundial de 2002, quando sediou o evento junto do Japão.

Assim, a Copa da Rússia já conta com sete seleções classificadas. Além da própria anfitriã, estão garantidos o Brasil, o Irã, o Japão, a Coreia do Sul, a Bélgica e o México.