AGU: novas negociações sobre planos econômicos devem ser na próxima semana

Em nota curta publicada nesta terça-feira, 5, a Advocacia-Geral da União (AGU) informou que uma nova rodada de negociações relacionadas aos planos econômicos deve ser agendada para a próxima semana. Na manhã de hoje, estiveram reunidos no órgão representantes da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) e da Frente Brasileira pelos Poupadores (Febrapo).

O encontro de hoje foi mais um do processo de negociação de um acordo, entre representantes de bancos e poupadores, a respeito das perdas ocorridas nas cadernetas em função dos planos econômicos das décadas de 1980 e 1990. Estão no escopo da negociação os planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. Desde o ano passado a AGU vem costurando um consenso entre as partes. A expectativa é de que o acordo final seja obtido até o fim de setembro.

Hoje, as duas partes se encontraram para discutir alguns aspectos ainda pendentes da negociação e para apresentar estimativas de quanto o acordo representará. Fonte ouvida na semana passada pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, havia informado a perspectiva de que o acordo ficasse entre R$ 8 bilhões e R$ 16 bilhões. Na semana que vem, conforme a AGU, ocorre nova rodada de negociação.