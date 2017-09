Posto do Detran no Shopping ABC será fechado

O posto de atendimento do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP), que atualmente funciona no Piso Loft do Shopping ABC, em Santo André, funcionará apenas por mais uns dias e encerrará as atividades em 15 de setembro. De acordo com a instituição a medida foi motivada pela baixa demanda dos serviços prestados no local.

O Detran alega ainda que o posto oferece apenas alguns dos serviços de trânsito, e que após o fechamento, serão transferidos para a unidade integrada ao Poupatempo, que funciona nas dependências do Atrium Shopping (avenida Giovanni Battista Pirelli, 155, Vila Homero Thon).

“Os serviços poderão ser executados com mais comodidade aos cidadãos na unidade modernizada. Nela, são prestados todos os serviços de trânsito relacionados à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), veículos e infrações”, diz a nota emitida pela instituição.

A unidade integrada ao Poupatempo conta com infraestrutura moderna, atendimento por meio de senha, condições de acessibilidade, funcionários treinados, entre outros benefícios. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 13h.

O Detran informa ainda que os cidadãos estão sendo informados sobre a transição por meio de cartazes afixados no Posto Avançado e pelos funcionários do Detran.SP no espaço.