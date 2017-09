Velório de Rogéria terá horário aberto ao público no Teatro João Caetano

O velório da atriz e cantora Rogéria, que morreu nesta segunda-feira, dia 4, aos 74 anos, será aberto ao público em geral das 13h às 18h desta terça-feira, 5, no Teatro João Caetano, no centro do Rio.

Das 11h às 13h, o velório ficou exclusivo para a família da artista e seus amigos. As informações foram publicadas no Instagram da atriz Leandra Leal, diretora do documentário “Divinas Divas”, que retratava os ícones da primeira geração de artistas travestis no Brasil dos anos 1960, tendo Rogéria como um dos destaques. “Informamos que a nossa amada Rogéria será sepultada em Cantagalo, cidade onde nasceu”, informou ainda Leandra Leal.