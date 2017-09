O Studio Corpore Sano, em Santo André, vai trazer um workshop de jazz dance no dia 24 de setembro, às 14h, com o dançarino Edson Santos.

O evento tem por objetivo aprimorar o conhecimento e a técnica dos bailarinos de jazz da região, com uma experiência mais abrangente do estilo e a oportunidade de ter uma aula com importantes nomes do jazz do país. Podem participar homens e mulheres acima dos 13 anos e que tenham no mínimo 6 meses de vivência com a dança.

A inscrição custa R$ 60 por pessoa e vai até 23 de setembro ou enquanto durarem as vagas. Para participar basta fazer a inscrição no próprio Studio Corpore Sano ou através do Whatsapp 9 8901-2166.

Serviço

Data: 24 de setembro, às 14h

Tempo de duração: 2 horas

Local: Studio Corpore Sano – R. Alvarez de Azevedo, nº286- Centro – Sto André

Valor da Inscrição: R$ 60,00