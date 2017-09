Felipe Melo vai a campo e conversa com Cuca durante treino do Palmeiras

O volante Felipe Melo foi pela primeira vez a campo nesta terça-feira depois de ter sido reintegrado ao Palmeiras. O jogador, que teve uma desavença com o técnico Cuca e passou um mês afastado do restante da equipe, ainda não treinou junto com o elenco, porém foi ao gramado pela manhã e teve uma rápida conversa com o treinador antes de seguir para realizar trabalhos físicos.

Os dois se cumprimentaram e se falaram antes do início da atividade. Felipe Melo voltou a treinar no mesmo horário do grupo na última segunda-feira, quando ficou só na academia e não fez atividades externas. O jogador cumprirá um cronograma diferente de trabalho pois passou dez dias de folga e sem treinos enquanto negociava com a diretoria a reintegração ao elenco.

Felipe Melo fez nesta terça um trabalho físico na caixa de areia, junto com o preparador físico do elenco. A reintegração ao grupo, iniciada na segunda-feira, não significa que ele participará das mesmas atividades dos demais, mas que trabalhará nos mesmos horários, pelo menos por enquanto. O contrato do jogador vai até 2019 e a tendência é de que o técnico Cuca não o escale para as partidas.

O volante de 34 anos discutiu com o treinador em 26 de julho, depois da eliminação para o Cruzeiro, nas quartas de final da Copa do Brasil, no Mineirão. Depois disso, passou a treinar em horários separados e como ficou descontente, acionou advogados para tentar reverter a situação no clube. O Palmeiras esperava negociá-lo na janela de transferências internacionais, mas diante da falta de interessados, montou um plano de reaproximação de Felipe Melo com Cuca, para evitar problemas na Justiça.