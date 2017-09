Em comemoração aos 20 anos de atividades, a Câmara de Cultura Antonino Assumpção, de São Bernardo, recebe uma série de espetáculos e encontros ao longo do mês de setembro. Um dos destaques da programação será a apresentação do trio Metá Metá, que trabalha com a diversidade de gêneros musicais brasileiros, com arranjos econômicos que ressaltam elementos melódicos e signos da música de influência africana.

O trio Juçara Marçal (voz), Thiago França (sax) e Kiko Dinucci (guitarra) sobe ao palco da Câmara de Cultura na quarta-feira (06/09), a partir das 20h, com apoio dos músicos Marcelo Cabral (baixo), Samba Ossalê (percussão) e Sérgio Machado (bateria). Os ingressos poderão ser retirados gratuitamente no dia do show com uma hora de antecedência. A lotação máxima da casa de shows é de 150 pessoas.

No espetáculo, a banda expõe seu lado mais pulsante, com grooves dançantes e arranjos que dialogam com referências do rock, afrobeat e dos batuques brasileiros. O grupo formado em 2008 faz parte de uma nova cena musical, na qual artistas de um mesmo núcleo – como Romulo Fróes, Rodrigo Campos e Passo Torto –, trabalham de forma colaborativa. Esse núcleo criativo lançou, em cinco anos, cerca de 30 discos, além de colaborar para artistas como Tony Allen, Criolo, Tom Zé e Elza Soares.

Ainda em comemoração, a Câmara recebe, no dia 16, o Bazart de Praxe, das 11h às 19h. A festa com DJ, b-boys, oficinas rápidas e comidinhas de rua é ponto de encontro de jovens designers da cidade e convidados.

Já no dia 23, o Grupo Cênico Regina Pacis apresenta a peça Sempre Mulher, a partir das 19h. “A cultura é essencial na formação das pessoas, traz conhecimento e também é lazer”, destacou o prefeito Orlando Morando.

Câmara de Cultura

O imóvel ocupado pela Câmara de Cultura Antonino Assumpção foi construído em 1890 por José D’Angelo. Três anos depois, a casa foi adquirida pelo município, e tornou-se a Câmara de vereadores na época. Em meio a uma história repleta de reviravoltas, o local passou a abrigar o gabinete de prefeitos, correios e a Casa dos Esportes, a partir da década de 1940. A edificação foi tombada em 1987 pelo Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de São Bernardo do Campo (Compahc-SBC).

Em 1997, após reforma, o patrimônio foi entregue como um equipamento público para a realização de shows musicais, exposições, espetáculos teatrais, circenses e de dança, palestras, oficinas, cursos, seminários, intervenções, performances e outras atividades culturais e artísticas. O nome Câmara de Cultura Antonino Assumpção homenageia, ao mesmo tempo, a antiga câmara dos vereadores ali instalada e o fundador do Regina Pacis, grupo teatral mais antigo de São Bernardo.

Serviço

Rua Marechal Deodoro, 1.325, Centro – São Bernardo

Mais informações: 4125-0054

Distribuição de 150 ingressos a partir das 19h, limitados a um ingresso por pessoa.