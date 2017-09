A Prefeitura de Santo André não realizará o tradicional desfile da Parada Cívico-Militar de 7 de setembro neste ano. De acordo com a Administração, a festividade foi cancelada como forma de economizar recursos públicos, com objetivo de equilibrar as finanças da cidade.

“Desde que iniciamos o nosso trabalho, em janeiro, não deixamos em nenhum momento o foco em acertar as contas da cidade, que estavam em situação desastrosa. Realizamos inúmeras ações, como o cancelamento do Carnaval. Assim que equilibrarmos as contas, retomaremos as datas festivas”, justificou o prefeito Paulo Serra.