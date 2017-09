Dólar cai abaixo de R$ 3,12 com revés sobre delação da JBS

O mercado de câmbio reage em queda na manhã desta terça-feira, 5, à possibilidade de anulação do acordo de delação premiada do dono da JBS, Joesley Batista, e de executivos do grupo, anunciada na véspera pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot.

A leitura é de que o revés enfraquece politicamente o Ministério Público (MP) e, consequentemente, uma provável segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Na leitura de parte do mercado, inclusive, a notícia tem potencial de alavancar o otimismo da base aliada na direção da aprovação da reforma da Previdência ainda em 2017.

Às 9h25 desta terça-feira, o dólar à vista no balcão era negociado a R$ 3,1196 (-0,59%), enquanto a moeda para outubro estava cotada a R$ 3,1290 no mercado futuro (-0,75%).