Em SP, carreta tomba sobre carro e deixa três mortos na Anhanguera

Um acidente envolvendo uma carreta, um caminhão e um carro causou a morte de três pessoas e deixou uma quarta gravemente ferida, na noite desta segunda-feira, 4, no quilômetro 200 da Rodovia Anhanguera, próximo de Pirassununga, no interior de São Paulo. Todas as vítimas estavam no automóvel, que foi esmagado pela carreta-baú.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o caminhão atingiu a traseira da carreta, que se descontrolou e acabou tombando sobre o veículo de passeio. O carro ficou destruído.

Três dos ocupantes do veículo, Nilza Maria de Azevedo, de 48 anos, Wellita Santos, de 34 e Marcelo de Azevedo, de 43 anos morreram na hora. A jovem Brenda de Souza, de 24 anos, que também estava no carro, foi retirada das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a um pronto-socorro de Pirassununga.

Em razão da gravidade dos ferimentos, a paciente foi transferida durante a noite para um hospital de Ribeirão Preto, onde permanecia internada em estado grave. Os condutores dos veículos de carga não ficaram feridos. O acidente interditou a rodovia, no sentido do interior, até o início da madrugada desta terça-feira, 5. As causas serão investigadas pela Polícia Civil.