Escola abre unidade em Santo André com preços abaixo do mercado

Ensino integral de qualidade a preços mais acessíveis, que podem representar custo 70% menores que algumas unidades tradicionais. Essa é a proposta da Escola Vereda, uma nova unidade escolar particular, que chega em Santo André, na antiga sede da Fefisa, (Rua Clélia, 161), na Vila Pires. As matrículas para o ensino fundamental I e II (1º ao 7º ano) estarão abertas a partir desta terça-feira (5). As aulas iniciam em 22 de janeiro de 2018.

Num primeiro momento, o espaço de 11.394 m², que está em obras, efetuará abertura de vagas para 640 alunos. Destacada pela direção como diferencial, a mensalidade terá custo de R$ 520 para o fundamental I, e para o fundamental II, R$ 620. Os valores são para ensino integral (7h às 16h), e já incluem material didático. A proposta, no entanto, é ampliar o número de vagas e atingir todo o ciclo de ensino fundamental e médio a partir de 2019.

“A Vereda tem propósito e isso permite a gente tolerar um retorno do ponto de vista econômico baixo. Alguns dos principais empresários do Brasil são investidores, acionistas, patrocinadores e doadores”, afirma o fundador e presidente da escola, Danilo Costa, ao revelar que o Conselho de Administração da unidade é composto por acionistas de grandes empresas como Klabin Papel e Celulose, ALL Brasil Ferrovias (América Latina), Burger King, Heinz Katchup, Grupo RBS, entre outros.

Para viabilizar o funcionamento da unidade o investimento está sendo pesado. Apenas para o arrendamento da área (período de 20 anos) que pertencia a Fefisa, o aporte do grupo é da ordem de R$ 40 milhões. Mas ao contar com toda concepção de intervenções e melhorias propostas, o valor total deve superar a casa dos R$ 200 milhões, ao longo dos próximos sete anos, de acordo com Costa.

“Estamos remodelando toda a área para dar mais segurança, readequando as salas de aula, o formato do prédio e salas para o dinamismo pedagógico. Haverá mais pátios livres, mais salas abertas, mais vegetação, mais espaços para esporte e diversos laboratórios e bibliotecas”, ressalta o fundador ao garantir que as intervenções serão finalizadas no início de dezembro e a unidade contará inicialmente com 80 colaboradores, número que poderá chegar a 300 ao longo da implementação do projeto.

Além disso, de acordo com o gestor, o corpo técnico pedagógico da nova unidade é comporto por experientes educadores que já comandaram, fundaram ou dirigiram instituições de ensino importantes, tais como, os colégios São Luiz, Palmares e Pueri Domus.

A unidade estará com as portas abertas a partir dessa terça (5) e também realizará encontros mais detalhados todas as terças e quintas-feiras, às 19h, e aos sábados, às 10h (menos em feriado prolongado) para esclarecer dúvidas e oferecer mais detalhes sobre o corpo pedagógico e metodologia da nova unidade escolar.